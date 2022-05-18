Чебоксары, 18 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Козловском районе Чувашии на муниципальное жилищно-коммунальное предприятие подали иск из-за несоблюдения природоохранного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Надзорное ведомство заинтересовалось работой МУП «ЖКХ Козловского района».

«Прокурорская проверка показала, что предприятие при сбросе сточных вод в реку Белая Воложка допустило превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ (нефтепродуктов, взвешенных веществ, фосфат-иона, аммоний-иона, нитрат-иона, нитрит-иона, сульфат-иона)», — говорится в сообщении.

Правоохранители также выявили нарушения при эксплуатации котельной МУП, которая не оборудована местами измерений и отбора проб выбросов загрязняющих веществ, в результате «фактически не обеспечивается» контроль за выбросами. Прокуратура вышла в суд с иском о признании данного бездействия незаконным, требуя устранить нарушения. Суд удовлетворил заявление ведомства, однако решение ещё не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2022 года появилась информация о гибели рыбы в отдельных водоёмах Ибресинского, Ядринского, Канашского и Чебоксарского районов. Не исключается, что причиной могли стать сточные воды.