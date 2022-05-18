Лос-Анджелес, США, , 12:11 — REGNUM В ночь на 18 мая онлайн-кинотеатр Disney Plus и Marvel выложили в Сеть первый полноценный трейлер будущего сериала «Женщина-Халк». Пользователи Сети активно обсуждают ролик.

Женщина-Халк (Татьяна Маслани) Цитата из трейлера сериала «Женщина-Халк». 2022 год

Многие зрители раскритиковали трейлер. Основной претензией стали CGI-эффекты — по мнению пользователей, главная героиня Женщина-Халк (Татьяна Маслани) и Брюс Беннер (Марк Руффало) в своих супергеройских обличиях выглядят нереалистично.

«Компьютерная графика выглядит странно, и, как фанат Халка, я на самом деле очень взволнован этим. Надеюсь, это не готовый продукт», — пишет пользователь YouTube Tanjim The Tech Guy.

«Графон хуже CGI маски Паука», — считает пользователь «ВКонтакте» Сева Миронов.

«Женщина Тор, Женщина-Халк, Женщина Соколиная глазница, тонированный Капитан Америка… Что дальше? Кончита Вурст в роли железного человека?» — недоумевает пользователь «ВКонтакте» Леонид Рыскин.

«Скорее Женщина-Орк», — шутит пользователь «ВКонтакте» Александр Качина.

«Так себе анимация Бабы Халка», — подметил пользователь «ВКонтакте» Роман Землянский.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первого эпизода «Женщины-Халка» состоится 17 августа 2022 года на Disney Plus. Шоураннером (главным продюсером) сериала выступает Джессика Гао, приложившая руку к созданию сериалов «Рик и Морти», «Корпорация», «Кремниевая долина» и мультфильма «Рога и копыта».

Читайте ранее в этом сюжете: Канал Fox продлил на новые сезоны популярные сериалы «9-1-1» и «Ординатор»