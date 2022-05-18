Москва, , 12:11 — REGNUM Сейчас в России нет необходимости объявлять мобилизацию, но гражданам следует самим объединиться вокруг президента Владимира Путина. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил 18 мая на марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

По словам Кадырова, ему задают много вопросов о возможной мобилизации в России в связи с проведением спецоперации на Украине.

«Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм», — подчеркнул чеченский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Кадыров также заявил, что спецоперация «на 100%» идёт по плану.

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