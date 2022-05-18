Вашингтон, 18 мая 2022, 12:10 — REGNUM Зависимость Европы от поставок природного газа из России доставляет политикам и центральным банкам в странах Евросоюза большую головную боль. Об этом пишет Business Insider.

Головная боль
Головная боль

Со ссылкой на мнения экспертов издание указывает, что Евросоюзу будет непросто отказаться от российской нефти, также как и переход на другие источники голубого топлива окажется трудоёмким и дорогостоящим.

«Перебои с поставками энергоносителей наиболее остро ощущаются в Европейском союзе, который получает из России четверть импортируемой им нефти и 40% природного газа», — указывает издание.

План Евросоюза по отказу от российского импорта будет иметь крайне негативные последствия для цен на энергоносители, уверен руководитель компании Dragonfly Дэвид Кларидж. Кроме того, миллиардные инвестиции ЕС в трубопроводные проекты для удовлетворения своего спроса в случае отхода от российского ископаемого топлива уже не вернутся. А рассматриваемой Европой в качестве будущего потенциального источника газа Африке не хватает инфраструктуры для транспортировки голубого топлива между континентами.

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Всё это оставляет ЕС без быстрого решения, пишет Insider. И хотя подобное положение дел может поспособствовать более быстрому переходу к более чистым и устойчивым источникам энергии, однако это предполагает, что странам в течение некоторого времени придётся мириться с более высокими ценами, указано в публикации.

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Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия намерена 18 мая представить план на €210 млрд по отказу от российских энергоносителей к 2027 году. Он будет состоять из трёх этапов. В рамках проекта планируется импорт газа из других стран, ускорение перехода на альтернативные, возобновляемые источники энергии, а также приложение максимальных усилий для экономии энергоресурсов.