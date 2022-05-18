Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Зависимость Европы от поставок природного газа из России доставляет политикам и центральным банкам в странах Евросоюза большую головную боль. Об этом пишет Business Insider.

Головная боль

Со ссылкой на мнения экспертов издание указывает, что Евросоюзу будет непросто отказаться от российской нефти, также как и переход на другие источники голубого топлива окажется трудоёмким и дорогостоящим.

«Перебои с поставками энергоносителей наиболее остро ощущаются в Европейском союзе, который получает из России четверть импортируемой им нефти и 40% природного газа», — указывает издание.

План Евросоюза по отказу от российского импорта будет иметь крайне негативные последствия для цен на энергоносители, уверен руководитель компании Dragonfly Дэвид Кларидж. Кроме того, миллиардные инвестиции ЕС в трубопроводные проекты для удовлетворения своего спроса в случае отхода от российского ископаемого топлива уже не вернутся. А рассматриваемой Европой в качестве будущего потенциального источника газа Африке не хватает инфраструктуры для транспортировки голубого топлива между континентами.

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Всё это оставляет ЕС без быстрого решения, пишет Insider. И хотя подобное положение дел может поспособствовать более быстрому переходу к более чистым и устойчивым источникам энергии, однако это предполагает, что странам в течение некоторого времени придётся мириться с более высокими ценами, указано в публикации.

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Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия намерена 18 мая представить план на €210 млрд по отказу от российских энергоносителей к 2027 году. Он будет состоять из трёх этапов. В рамках проекта планируется импорт газа из других стран, ускорение перехода на альтернативные, возобновляемые источники энергии, а также приложение максимальных усилий для экономии энергоресурсов.