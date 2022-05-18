Париж, , 12:09 — REGNUM Потерпев поражение во втором туре президентских выборов во Франции, Марин Ле Пен оценила нового премьер-министра страны Элизабет Борн, сообщает Le Parisien.

Марин Ле Пен © ИА REGNUM

«Мадам Борн, это Макрон, тот же профиль, те же холодные и технократические взгляды», — оценила Марин Ле Пен.

«Я с первой секунды выступаю против той политики, которую она собирается проводить», — добавила Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее баллотирующаяся на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что расширение НАТО не способствует миру.

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