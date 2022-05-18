Симферополь, 18 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Ещё 13 человек госпитализированы в ковид-стационары Республики Крым, данные за сутки опубликованы утром 18 мая региональным оперативным штабом. Накануне, 17 мая, сообщалось о семи новых госпитализированных жителях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре случая больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 42 пациента. Скончались два человека с подтверждённым ковид-диагнозом.

С начала пандемии на территории Крыма официальное подтверждение получил 182 531 случай заряжения коронавирусом. За более чем два года пандемии через ковид-стационары прошли 58 693 человека. Смогли победить инфекцию 175 365 пациентов. В 5 268 случаях врачи оказались бессильны.