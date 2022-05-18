Канберра, 18 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Традиционно в австралийской политике всегда доминировали две основные силы: Лейбористская партия и «Коалиция», которая представляет собой союз Либеральной партии и Национальной партии Австралии. Однако в ходе этих федеральных выборов в стране набирают все большую силу так называемые «бирюзовые кандидаты», передает телеканал NineNews.

Австралия

Как объясняют журналисты, «бирюзовыми» называют независимых кандидатов. Они не выдвигаются от традиционных партий, а выставляют свои кандидатуры самостоятельно.

Значимость таких политиков в федеральных выборах в Австралии 2022 года объясняется тем, что у некоторых из них есть довольно значительные шансы победить в одномандатных округах, удерживаемых «Коалицией». Учитывая тот факт, что сейчас в Палате представителей Австралии у правительства есть большинство всего в два голоса, в случае своего избрания «бирюзовые кандидаты» будут играть большую роль при формировании следующего кабинета министров.

Подчеркивается, что фактически независимые кандидаты в Австралии разделяют примерно одни и те же политические ценности, но технически отнести их к одной партии невозможно.