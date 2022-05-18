Канберра, 18 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. К 18:00 21 мая более 17 миллионов жителей Австралии должны прийти на избирательные участки и заполнить бюллетени, чтобы им не были выписаны штрафы, поскольку участие в федеральных выборах в стране признано гражданской обязанностью, а не правом граждан. Об этом 18 мая сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

По состоянию на 18 мая для участия в выборах зарегистрировались более 17 миллионов человек, что составляет около 97% взрослого населения, обладающим активным избирательным правом.

Как объясняют журналисты, не всегда австралийцам стоит пытать счастья опустить бюллетень в ближайшей ратуше, церкви или школе, поскольку избирательные округа нарезаны достаточно сложным образом. Однако с большой долей вероятности, даже если гражданин не приписан к ближайшему избирательному участку, для удобства там все равно будет урна для лиц, которые должны голосовать в других местах.