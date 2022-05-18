Дженин, , 12:09 — REGNUM Подразделения израильской армии вступили в бой с отрядами палестинцев в районе города Дженин. Об этом 18 мая сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление представителей «Бригады обороны Дженина».

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По их данным, боевые действия начались утром 18 мая после того, как израильские военные попытались войти в город. Журналисты отмечают, что военные попытались арестовать ряд местных жителей, участвовавших в массовых беспорядках. Однако на въезде в город по ним был открыт огонь.

«Наши бойцы участвуют в ожесточенных столкновениях с оккупационными силами, которые сейчас находятся в Дженине», — цитирует Al-Mayadeen заявление «Бригады обороны Дженина».