Кишинёв, 18 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Молдавия продолжит оставаться нейтральным государством. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица 18 мая в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия

Журналисты отметили, что Швеция и Финляндия хотят войти в НАТО, отказавшись от нейтрального статуса, и спросили, планируют ли Кишинёв сохранять нейтралитет.

«Да, и мы хотим его сохранить. Нейтралитет Молдавии закреплен в конституции и поддерживается широкими слоями населения», — сказала глава молдавского правительства.

Стоит отметить, после начала Россией спецоперации по денацификации Украины Гаврилица, как и президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляли, что республика будет сохранять нейтралитет. В то же время в стране ввели запрет на ретрансляцию новостей из России, а местные СМИ штрафуют за публикации новостей, противоречащие позиции киевского режима.