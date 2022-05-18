Севилья, Испания, , 12:05 — REGNUM В результате автомобильной аварии с участием автобуса в Испании не менее двух человек погибли и еще 16 пострадали. Об этом 18 мая сообщают власти испанского автономного сообщества Андалусия.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным местных властей, ДТП произошло 06:50 (07:50 мск) в районе населенного пункта Педрера, когда перевозивший местных работников автобус перевернулся.

Также указывается, что трое из числа пострадавших получили серьезные раны. При этом причины аварии не уточняются, правоохранители начали расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Татарии в дорожно-транспортном происшествии с участием КамАЗа и микроавтобуса погиб один человек.