Грозный, , 12:05 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что граждане России не должны ждать решения об объявлении всеобщей мобилизации. Задача патриотов самим объявить для себя мобилизацию и встать на защиту своего государства. Такое мнение высказал руководитель северокавказской республики, отвечая на вопрос о возможности всеобщей мобилизации в рамках просветительского марафона «Новые горизонты», который проводит общество «Знание». Сегодня, 18 мая, Кадыров стал участником лекции по теме «Роль России в мире».

Рамзан Кадыров Mil.ru

«Мне очень много задают вопросов: «А правда, что будет мобилизация?» Я отвечаю, никто не должен объявлять мобилизацию, мы сами должны мобилизироваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм», — заявил Кадыров в ходе прямой трансляции, которая шла в соцсети «ВКонтакте».

Ранее об отсутствии необходимости введения в России военного положения и объявления мобилизации не раз заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, опровергали такие меры и в Госдуме.

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