Грозный, 18 мая 2022, 12:05 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что граждане России не должны ждать решения об объявлении всеобщей мобилизации. Задача патриотов самим объявить для себя мобилизацию и встать на защиту своего государства. Такое мнение высказал руководитель северокавказской республики, отвечая на вопрос о возможности всеобщей мобилизации в рамках просветительского марафона «Новые горизонты», который проводит общество «Знание». Сегодня, 18 мая, Кадыров стал участником лекции по теме «Роль России в мире».
Ранее об отсутствии необходимости введения в России военного положения и объявления мобилизации не раз заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, опровергали такие меры и в Госдуме.
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