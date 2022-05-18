Канберра, 18 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. 18 мая премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отказался посетить Национальный пресс-клуб, чтобы выступить с традиционной пресс-конференцией перед федеральными выборами. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Pmc. gov. au Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Отмечается, что Моррисон стал первым премьер-министром Австралии, который отказался прийти в Национальный пресс-клуб накануне выборов за последние 50 лет. Вместо этого он предпочел ответить на вопросы слушателей популярного подкаста Squiz Kids, который слушают 140 000 родителей и их детей.

В частности, Моррисона спросили, был ли он прилежным учеников в школе.

«Я отбыл свой срок от звонка до звонка … Много лет назад были, знаете, телесные наказания, так что я тоже разочек или два получал указкой», — признался Моррисон.