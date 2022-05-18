Канберра, , 12:06 — REGNUM До решающего дня голосования в Австралии осталось всего трое суток. В последнее время премьер-министр страны Скотт Моррисон настаивал, что его жесткий стиль руководства (сам политик неоднократно сравнивал себя с «бульдозером») сменится на более мягкий. Однако 18 мая политический обозреватель телеканала Nine News Крис Ульманн предупредил, что Австралию ждут далеко не легкие времена.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон © The White House

«Не забывайте, что [министр обороны Австралии] Питер Даттон говорит, что мы, возможно, движемся к войне», — обратил внимание Ульманн.

17 мая Моррисон поддержал вывод Даттона, оговорившись, что он надеется на то, что худшего удастся избежать.

«Премьер-министр говорит, что в эти более счастливые времена, которые впереди, он будет в меньшей степени напоминать «бульдозер». Но, возможно, ему придется быть этим самым бульдозером еще больше в ближайшие годы, потому что мы вступаем в трудные времена», — предупредил журналист.

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