Тольятти, Самарская область, , 12:05 — REGNUM Ветерану АвтоВАЗа Сергею Перевезенцеву присвоено звание почетного гражданина Тольятти. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

АвтоВАЗ Vazclub.ru

Сообщается, что соответствующее решение было принято 18 мая на заседании думы Тольятти.

Отмечается, что 12 мая по результатам работы общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания почетный гражданин г. Тольятти депутатам было рекомендовано присвоить это звание Сергею Перевезенцеву за особые заслуги перед городским сообществом, продвижение идей социальной ответственности бизнеса, высокое профессиональное мастерство в области развития экономической деятельности и плодотворную общественную деятельность в Тольятти. Депутаты единогласно одобрили его кандидатуру.

Сообщается, что Сергею Николаевичу 80 лет, при этом 50 лет он посвятил работе в Тольятти. Начинал свой трудовой путь на Волжском автозаводе мастером арматурно-радиаторного цеха. Он стоял у истоков создания опытно-промышленного производства и дальнейшего его становления. Активно участвовал в подготовке к запуску на главном конвейере автомобилей ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2115, а также других моделей. Особое место в этой работе было отведено автомобилям марки «Нива».

Сейчас Перевезенцев возглавляет клуб ветеранов Волжского автозавода «Патриот», является членом общественного совета по стратегическому планированию при думе Тольятти. Помимо этого, он руководит предприятием, которое производит технические средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья.