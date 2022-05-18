Канберра, , 12:03 — REGNUM За 12 месяцев, предшествующих марту 2022 года, номинальный рост заработной платы в Австралии составил 2,4%, что является самым высоким годовым показателем, зарегистрированным с декабря 2018 года. Об этом 18 апреля сообщил телеканал Nine News со ссылкой на данные Австралийского статистического бюро.

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Несмотря на это, годовой рост заработной платы все еще намного ниже инфляции, которая недавно была зафиксирована на уровне 5,1%. Это показывает «реальное сокращение заработной платы» на 2,7 процента.

Мишель Марквардт, глава отдела статистики цен в ведомстве, отметил, что заработная плата в стране неуклонно растет после экономического ущерба от пандемии коронавируса.

«Годовые темпы роста заработной платы увеличивались в каждом из последних пяти кварталов с минимальной отметки в 1,4% в декабрьском квартале 2020 года», — говорится в пресс-релизе Марквардта.