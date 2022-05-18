Москва, 18 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В апреле 2022 года инфляция в Москве замедлилась до 1,6%. Об этом 18 мая сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

ИА REGNUM Инфляция

По его словам, этот показатель стал ниже февральских значений, когда он составлял 1,7%. Сдерживающими факторами для роста цен стало снижение цен на овощную продукцию, замедление темпов роста цен на прочие продукты питания и непродовольственные товары, которое происходит в основном за счет укрепления курса рубля.

«За период с 1 по 13 мая инфляция замедлилась до 0,3% по сравнению с сопоставимым периодом в апреле, когда цены выросли на 0,7%», — сказал Ефимов.

При этом за неделю с 7 по 13 мая инфляция в столице составила 0,2%, что на 0,1% выше показателя аналогичной недели прошлого года, когда рост цен составил 0,1%.

«На продовольственные товары цены выросли на 0,5%, на непродовольственные товары и услуги в среднем не изменились», — отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.