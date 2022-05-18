Москва, 18 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Французского посла в Москве Пьера Леви вызвали в Министерстве иностранных дел России, говорится в сообщение МИД РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

В министерстве уточнили, что Пьер Леви вызван из-за высылки российских дипломатов из Франции в начале апреля 2022 года.

Отмечается, что МИД РФ предпримет ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, российские дипломаты, которые были объявлены во Франции персонами нон грата, 16 апреля покинули страну.

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