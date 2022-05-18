Кемерово, 18 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Кемеровской области вынесен приговор бывшему бухгалтеру фирмы, которую обвиняли в хищении около 3 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, уголовное дело было возбуждено по статье «мошенничество».

Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж Анатолий Солин. 1986. СССР Счет денег

По данным следствия, будучи главбухом предприятия по изготовлению безалкогольных напитков, обвиняемая знала названия и реквизиты основных поставщиков организации.

«Обвиняемая создала фирму-клон одного из них, заменив в названии только одну букву. Это позволило ей периодически включать подставную компанию в бухгалтерские документы на оплату якобы оказанных услуг», — отметили в ведомстве.

Таким образом, за несколько лет фигурантка похитила около 3 млн рублей, пока в ходе внутренней ревизии на предприятии не выявили крупную недостачу.

По итогам слушаний экс-бухгалтера признали виновной и приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также обязал женщину возместить потерпевшей стороне сумму ущерба.