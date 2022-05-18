Канберра, 18 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. 18 мая в рамках избирательной кампании премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поиграл в футбол с детьми после того, как его пригласил клуб Devonport Strikers. В ходе игры взрослый политик, который не отличается атлетическим телосложением, повалил юного футболиста, передает телеканал Nine News.

Albinomonkey Футбольная Австралия

На поле Моррисон вышел в полном обмундировании — в офисной рубашке, брюках, деловых туфлях и завязанным галстуком. Пытаясь влиться в игру, он нечаянно повалил маленького мальчика на землю и упал вместе с ним.

Инцидент не вызвал у его участников ничего кроме смеха и улыбок. Как только они оба поднялись на ноги, премьер-министр страны дал мальчику «пять».

Напомним, что подобный случай как-то произошел с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который тоже решил поиграть в футбол с соперниками явно его младше.