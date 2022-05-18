Севастополь, , 11:58 — REGNUM В коронавирусные стационары Севастополя попали 29 новых пациентов, данные за сутки опубликовал 18 мая департамент здравоохранения города. Накануне, 17 мая, сообщалось о 18 госпитализированных жителях.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выписаны за сутки с выздоровлением после COVID-19 также 29 человек. В больницах остаются 160 пациентов, 27 мест в ковид-стационарах свободно.

За сутки в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 19 человек, это на 15 случаев заражения меньше, чем накануне. Скончались ещё два пациента с COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в городе подтвердилось 83 990 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 386 человек. Жертвами инфекции стали 2 353 человека.