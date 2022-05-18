Москва, 18 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Министерство обороны России 18 мая опубликовало видео сдачи в плен украинских военнослужащих, сложивших оружие в Мариуполе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

На кадрах группы заблокированных на заводе «Азовсталь» боевиков выходят из укрытия и сдаются в плен российским и донецким военнослужащим.

По информации Министерства обороны, всего за сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Общее число сложивших оружие составило 959 человек.

Среди пленных из Мариупольского гарнизона ВСУ 80 раненых. 51 боевик отправлен на стационарное лечение в больницу Новоазовска в ДНР.