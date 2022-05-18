Москва, , 12:02 — REGNUM Обстановка в зоне спецоперации на Украине спокойная, операция идёт по плану. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своём выступлении на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в начале операции были ошибки, то теперь план выполняется полностью. Украина будет свободна «от этих шайтанов».

«Ситуация спокойная, мы идём по плану, как поставил нам президент задачу, мы выполняем на 100%», — сказал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чеченский лидер заявил, что при восстановлении Мариуполя будет учтёт опыт восстановительных работ в Чечне.

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