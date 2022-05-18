Кадыров: ситуация в зоне спецоперации на Украине спокойная
Москва, 18 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Обстановка в зоне спецоперации на Украине спокойная, операция идёт по плану. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своём выступлении на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рамзан Кадыров
По его словам, в начале операции были ошибки, то теперь план выполняется полностью. Украина будет свободна «от этих шайтанов».
«Ситуация спокойная, мы идём по плану, как поставил нам президент задачу, мы выполняем на 100%», — сказал Кадыров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее чеченский лидер заявил, что при восстановлении Мариуполя будет учтёт опыт восстановительных работ в Чечне.
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