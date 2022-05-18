Екатеринбург, 18 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Свердловской области после ДТП с четырьмя погибшими затруднено движение на участке трассы Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Проводится обследование места аварии. Сотрудники ГИБДД работают на месте и оказывают участникам движения помощь при проезде этого участка. Также сюда приезжал начальник областного управления ГИБДД Алексей Спиридонов.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 18 мая. В результате погибли водитель фуры «Скания» и трое рабочих, ремонтировавших ограждение.