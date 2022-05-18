Обнинск, Калужская область, 18 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Решением правительства Российской Федерации за Обнинским научно-производственным предприятием «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (входит в Ростех) сохранён статус государственного научного центра. Впервые этот статус был присвоен предприятию в 1994 году, в 2022 году он подтвержден в 11-й раз. Об этом 18 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Пресс-служба научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина Научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина в Обнинске

Обнинское предприятие «Технология» разрабатывает и производит наукоёмкую продукцию из полимерных композиционных, керамических и стеклообразных материалов для различных отраслей промышленности. Треть сотрудников — более 600 человек — заняты в исследовательском секторе, почти половина из них — работники моложе 39 лет. Ежегодно объем выполненных работ на одного исследователя составляет 2,3 млн рублей. За годы работы учеными ОНПП «Технология» было получено более 1500 авторских свидетельств и патентов. На сегодняшний день предприятие является обладателем исключительных прав на 400 изобретений, полезных моделей и секретов производства.

«Уникальность «Технологии» состоит в том, что научная и производственная составляющие у нас являются единым целым. Мы имеем возможность работать на опережение, выпуская продукцию из материалов и по технологиям, разработанным собственными исследователями», — отметил Андрей Силкин.