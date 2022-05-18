Москва, , 11:56 — REGNUM Страны Запада будут бороться с ростом инфляции, снижая льготы для малоимущих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова. Так она прокомментировала прогнозы о том, что Великобритания столкнется с рекордным ростом инфляции.

Инфляция Pixabay.com

«Рост инфляции не только в Англии, но и в мировой экономике сегодня обусловлен не столько экономической составляющей, сколько геополитикой ведущих стран. Запад попал в инфляционную яму, в которую думал засадить Россию. А меры борьбы с инфляцией, как и в других странах Запада, скорее всего, будут связаны со снижением льгот для малоимущих», — сказала Паштова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Паштова рассказала, как будут расти цены в Великобритании.

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