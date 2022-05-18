Санкт-Петербург, 18 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Северо-Западном федеральном округе в последние два года отмечается рост контрабанды табачных изделий в Евросоюз, сообщил 18 мая первый заместитель начальника Северо-Западной оперативной таможни Павел Терентьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В основном изъята таможней табачная продукция была произведена в Белоруссии.

«За счет разницы в госпошлинах, очень многие законо-непослушные участники стали свои контрабандные потоки направлять в Европу. Прибыль там очень большая, что способствовало их развитию. Значительный рост наблюдали в 2020 и 2021 году», — сказал Терентьев.

Он добавил, что в 2022 году в СЗФО стало меньше изыматься белорусской табачной продукции, а больше — продукции из Арабских Эмиратов.

«Отчасти это связано с усилением контроля, в том числе, после выпуска товара на российско-белорусской границе», — объяснил таможенник.

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