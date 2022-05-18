Москва, , 11:54 — REGNUM В Великобритании не будет скачка цен, но будет их ежечасный рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова. Так она прокомментировала «апокалиптические» прогнозы Банка Англии о росте мировых цен на продовольствие.

Рост цен QuoteInspector

«Скачка цен, я думаю, не будет. Но будет ежедневный, а можно сказать, и ежечасный рост цен, связанный с принятием новых решений странами, экспортирующими продовольственные товары. Индия перестаёт снабжать Запад. Россия и Украина как основные поставщики вне игры. А правила игры установила сама Англия», — сказал Паштова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что одной из причин падения урожайности в Великобритании и, как следствие, роста цен будет ситуация с минеральными удобрениями.

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