Сеул, 18 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль планирует объявить об участии страны в качестве члена-учредителя в предложенной США Индо-Тихоокеанской экономической структуре (IPEF). Об этом 18 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, глава государства планирует сделать заявление во время встречи с президентом США Джо Байденом 21 мая, а 24 мая — виртуально присоединиться к саммиту в Токио, где американский лидер официально представит данную инициативу.

IPEF представляет собой структуру, представленную Байденом на саммите стран Восточной Азии в октябре 2021 года для укрепления экономического сотрудничества США с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе в таких ключевых областях, как справедливая торговля, устойчивость цепочки поставок, инфраструктура, чистая энергия и декарбонизация.

Напомним, что 16 мая в ходе выступления в парламенте Юн Сок Ёль сказал, что он обсудит способы укрепления сотрудничества в глобальных цепочках поставок через IPEF во время встречи с Байденом.