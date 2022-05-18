Петропавловск-Камчатский, 18 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, улетая с Камчатки, 18 мая посетил стройку нового аэропорта в столице края и распорядился ускорить темпы строительства важного для всего Дальнего Востока объекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Аэропорт Петропавловска-Камчатского

Читайте также: Не дождутся! — Трутнев о влиянии санкций на инвестпроекты в ДФО

«Новый аэровокзальный комплекс в Петропавловске-Камчатском должен строиться быстрее. Этот проект важен для развития Камчатского края и всего Дальнего Востока. Он даст новые транспортные возможности, будет содействовать развитию туризма. Но я говорю уже о готовом объекте. А в строящемся состоянии аэропорт никому пользы не приносит. Строителям нужно мобилизовать свои усилия, увеличить темпы строительства, чтобы аэропорт был построен вовремя», — сказал Трутнев.

Новый аэропорт готов на 21%. Общая площадь объекта составит 50 тыс. квадратных метров. Внутри терминала расположится гостиница и торговые площади. Пропускная способность нового аэропорта составит 1145 пассажиров в час.

Планируется, что в июле 2023 года будет завершен каркас в тёплом контуре, а до конца 2024 года установят всё инженерное оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев однозначно высказался о предположениях журналистов, что из-за санкции придётся уменьшить работу по инвестпроектам.