Москва, 18 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Подача совместной заявки Финляндии и Швеции членство в НАТО — это шестое расширение НАТО, которого, как обещали США, не должно было происходить, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

(сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner) НАТО

«Есть отрицательная позиция Турции относительно приема Швеции и Финляндии, которая хочет, в частности, признания террористическими организации курдов.

Если все же эти страны окажутся в составе НАТО, то первоначально мало что изменится с военной точки зрения, но угроза для России от использования инфраструктуры Швеции и Финляндии будет нарастать.

В какой-то момент там появятся ракеты, что вызовет ответную реакцию Москвы. А вот что пострадает в наших отношениях, так это торговля и туризм.

Легко прокатиться погулять в Финляндию или в Санкт-Петербург уже не удастся — пограничный контроль будет усилен сразу и все послабления отменят», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Швеция и Финляндия в ближайшие сутки передадут в НАТО официальную заявку на вступление в блок.

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