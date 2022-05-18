Париж, 18 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс перед отставкой посвятил все силы тому, чтобы выслать Феттах Малки, приговоренного к 10 годам лишения свободы за поставку оружия террористу, в Алжир, передает BFM TV.

Florian DAVID Жан Кастекс

Феттах Малки вышел на свободу летом 2021 года после восьми лет заключения. Затем его должны были депортировать в Алжир, но страна отказала в экстрадиции.

В ноябре 2021 года Феттах Мелки был снова арестован и приговорен к трем месяцам тюремного заключения за несоблюдение условий домашнего ареста.

Бывший премьер-министр лично вел переговоры со своим алжирским коллегой, чтобы добиться высылки Феттаха Малки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее баллотирующаяся на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что расширение НАТО не способствует миру.

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