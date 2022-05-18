Горловка, ДНР, 18 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Киевские боевики вновь подвергли обстрелу город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 10:43 (совпадет с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре гранаты из РПГ и применялось стрелковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские силовики второй раз с начала суток обстреляли посёлок Озеряновка в Донецкой Народной Республике.