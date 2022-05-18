Екатеринбург, 18 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. На трассе Пермь — Екатеринбург утром 18 мая погиб житель Нижегородской области. Об этом сообщает отделение пропаганды свердловского управления ГИБДД.

Gadini Свечи

Мужчина 1992 года рождения находился за рулём грузовика «Скания». Также погибли трое дорожных рабочих из Ревды. Они были 1972-го, 1976-го и 1987 года рождения.

Установлено, что рабочие ремонтировали ограждение дороги, а грузовик «Камаз» осуществлял их прикрытие. Как сообщало ИА REGNUM, «Скания» врезалась в «Камаз». В итоге погибли и водитель, и рабочие.