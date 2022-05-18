Тверь, 18 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Строительство автодороги с путепроводом через Октябрьскую железную дорогу в районе улицы Фрунзе в Твери включено в адресную инвестиционную программу Тверской области. Решение принято 17 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Новая дорога с путепроводом появится в Твери

«Решение о создании этого объекта мы принимали вместе с общественностью по итогам субботника в Комсомольской роще в Твери. Тогда жители попросили сделать переход через проходящую рядом железную дорогу. Рощу посещает большое число жителей города, но до нее неудобно добираться. Поэтому, с учетом анализа транспортных потоков, было принято решение о строительстве перехода через Октябрьскую железную дорогу», — прокомментировал губернатор Игорь Руденя.

Автодорога будет построена в рамках строительства Западного моста в Твери, которое уже началось. Помимо собственно мостового перехода и путепровода в районе улицы Фрунзе, запланировано проведение реконструкции железнодорожного путепровода в Пролетарском районе (через проспект Калинина) и автодорожного «Горбатого моста» в Заволжском районе (в створе Петербургского шоссе) с созданием автомобильных развязок.

Добавим, что строительство автодороги с путепроводом в районе улицы Фрунзе запланировано в 2022–2024 годах. Протяжённость путепровода составит 220 метров, предусмотрено две полосы для движения транспорта и пешеходная часть, общая протяжённость участка, вместе с дорогой, составил около полутора километров.