Строительство путепровода в Твери включили в адресную инвестпрограмму
Тверь, 18 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Строительство автодороги с путепроводом через Октябрьскую железную дорогу в районе улицы Фрунзе в Твери включено в адресную инвестиционную программу Тверской области. Решение принято 17 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Автодорога будет построена в рамках строительства Западного моста в Твери, которое уже началось. Помимо собственно мостового перехода и путепровода в районе улицы Фрунзе, запланировано проведение реконструкции железнодорожного путепровода в Пролетарском районе (через проспект Калинина) и автодорожного «Горбатого моста» в Заволжском районе (в створе Петербургского шоссе) с созданием автомобильных развязок.
Добавим, что строительство автодороги с путепроводом в районе улицы Фрунзе запланировано в 2022–2024 годах. Протяжённость путепровода составит 220 метров, предусмотрено две полосы для движения транспорта и пешеходная часть, общая протяжённость участка, вместе с дорогой, составил около полутора километров.