Кишинёв, 18 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Нет оснований полагать, что российская или украинская армия планирует «вторжение» в Молдавию. Об этом в интервью итальянской газете заявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

«У нас нет достоверной информации о движении российских или украинских войск к нашей территории», — сказала глава молдавского правительства.

Гаврилица согласилась, что «есть риск» этого, но пока ситуация не вызывает особого беспокойства. Она также заявила, что Кишинёв не будет поддерживать антироссийские санкции из-за «шаткого» положения в Молдавии.

Напомним, ранее Гаврилица и президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляли о нейтралитете республики в связи с началом спецоперации по денацификации Украины. При этом в Молдавии ввели запрет на демонстрацию символов Z и V, георгиевской ленты и всего, что может выражать поддержку России в спецоперации. В отношении поддерживающих киевский режим таких мер не ввели.