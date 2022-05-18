Калининград, 18 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Омский политический аналитик Владимир Лифантьев считает, что на сегодняшний день опасность для Калининградской области исходит от Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«Калининградская область граничит с Польшей. Польша граничит с Украиной и является одной из самых больших перевалочных баз для беженцев из Украины. То есть Польше, по большому счёту, ничего не мешает пропустить через себя банду боевиков, которые угрожали бы Калининградской области», — подчеркнул политаналитик в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Однако он напомнил, что Калининградская область — это военный форпост России: «Там сосредоточено много войск. Над Калининградом постоянно летают наши самолёты, все наши войска там находятся в жёсткой боеготовности, в том числе флот».

«Опасность для Калининградской области со стороны Польши есть. Эта страна с начала спецоперации усиленно мобилизует войска. Эскалация конфликта может случиться, если наши западные «партнёры» пойдут дальше, чем просто поставки вооружения на Украину. Однако они знают, что Российская Федерация незамедлительно ответит на их действия», — подытожил Владимир Лифантьев.

Читайте также: Россия должна спасти Калининград от ползучей агрессии Запада