Минобороны РФ показало видео сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Москва, 18 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале новые кадры выходят с комбината «Азовсталь» в Мариуполе боевиков ВСУ.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»
Так, по данным российского оборонного ведомства, за прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, заблокированные на «Азовстали».
Всего с 16 мая в плен сдались 959 боевиков, в том числе 80 раненых.