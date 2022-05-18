Москва, 18 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале новые кадры выходят с комбината «Азовсталь» в Мариуполе боевиков ВСУ.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

Так, по данным российского оборонного ведомства, за прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, заблокированные на «Азовстали».

Всего с 16 мая в плен сдались 959 боевиков, в том числе 80 раненых.