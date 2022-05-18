Москва, 18 мая 2022, 11:52 — REGNUM Понтонную переправу для ВСУ на реке Северский Донец уничтожили российские военные. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 18 мая на брифинге.
Он уточнил, что украинские военные навели понтонную переправу для форсирования реки Северский Донец в районе населённого пункта Протопоповка в Харьковской области.
Переправа уничтожена в результате действий российских ракетных войск и артиллерии.
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