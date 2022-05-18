Оренбург, 18 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный консул Казахстана в Астрахани Таубалды Умбетбаев обсудили перспективы развития российско-казахстанского сотрудничества на территории Оренбуржья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«Республика Казахстан — важный торговый партнёр Оренбургской области. В прошлом (2021) году экспорт вырос на 32,6% и достиг 302 млн долларов США, импортные поступления увеличились на 44,6% и оцениваются в 62,6 млн долларов США. В Оренбургской области выпускается продукция высокого качества, отвечающая самым современным требованиям. Уверен, она будет востребована жителями Казахстана и в дальнейшем», — отметил глава региона Денис Паслер.

По итогам 2021 года около 30,5% всего экспорта Оренбуржья в Казахстан составила продукция ТЭК. Существенную долю в структуре оренбургского экспорта в Казахстан продолжают занимать продовольственные товары: подсолнечное масло, злаки, мясо, мука, яйца. Также экспортируются чёрные металлы, минеральные товары, механическое оборудование и устройства.

Из Казахстана в Оренбургскую область импортировались минералы и металлы, а также продовольственные товары: пшеница твёрдых сортов, кукуруза, подсолнечник, чай, кондитерские изделия, фрукты, машиностроительная продукция.

Помимо торговых отношений, Оренбуржье и Казахстан проводят совместные исследования по восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал, развивают гуманитарное сотрудничество в рамках международного форума «Евразия Global» с молодыми лидерами и волонтёрами Казахстана.

Правительство региона совместно с аАкиматами Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей Казахстана разрабатывают и реализуют мероприятия в рамках Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2022–2024 годы.

АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» разработало план мероприятий, направленный на ускорение доставки грузов скоростными контейнерными поездами по маршруту Китай — Европа — Китай через станцию Илецк-I. Транспортно-логистическое сотрудничество позволит увеличить объемы перевозок, сократить сроки доставки грузов, снизить тарифы и расширить штат работников станции Илецк-I, на которой в 2022 году запланированы работы по модернизации и строительству железнодорожных путей.