Чаа-Хольский район, Тыва, 18 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 31-летняя жительница Чаа-Хольского района, которую обвиняют в побоях и психологическом насилии над опекаемой 11-летней девочкой. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

(сс) Jordan McDonald Девочка

По данным следствия, в 2020–2021 года женщина систематически избивала ребёнка и оскорбляла её нецензурными словами.

«Установленное опекунство в отношении обвиняемой в настоящее время прекращено», — отметили в надзорном ведомстве.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, документы направлены в суд.