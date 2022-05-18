Грозный, 18 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Город Мариуполь будут восстанавливать с учетом практики восстановления Чечни. Об успехах северокавказской республики в плане восстановительных работ после значительных разрушений во время антитеррористической операции на территории Чечни рассказали главе администрации Мариуполя Константину Иващенко депутат Государственной думы Адам Делимханов («Единая Россия») и председатель парламента ЧР Магомед Даудов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«Благодаря бойцам союзных войск России и Донбасса Мариуполь вызволен из националистического плена. Теперь дело остается за малым — вернуть городу былой облик и вместе с тем сделать его еще краше и привлекательнее. Благо нам известно, как это сделать, и мы с удовольствием поделимся с друзьями опытом», — написал чеченский лидер.

По словам Кадырова, практика властей Чечни по быстрому и качественному восстановлению комфортной городской среды поможет властям Мариуполя. Константин Иващенко выразил заинтересованность в этом. Он также поблагодарил чеченскую делегацию за постоянную помощь мирным жителям в плане предоставления гуманитарной помощи и за вклад чеченских силовиков в освобождение Мариуполя.