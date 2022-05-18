* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 18 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В административном центре афганской провинции Герат талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выставили на всеобщее обозрение трупы двух человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Источники заявили, что радикалы в течение нескольких часов демонстрировали тела убитых на одном из центральных перекрёстков Герата.

Сообщается, что это трупы грабителей, убитых в ходе вооружённого столкновения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Столкновение якобы произошло в уезде Инджил провинции Герат.

Ранее в тот же день талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продемонстрировали труп молодого человека, который несколько часов отбивался от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мазари-Шарифе и убил нескольких радикалов, в том числе начальника четвёртого округа города.