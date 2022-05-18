Азов, Ростовская область, 18 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Ростовской области из-за угрозы теракта проверяется ряд объектов, расположенных в Азове. Об этом сегодня, 18 мая, в своём телеграм-канале написал глава администрации города Владимир Ращупкин.

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«В ряд учреждений города поступили звонки о минировании. Прошу никого не паниковать. Правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия. Безопасность граждан обеспечена!» — уточнил он.

ИА REGNUM напоминает, что злоумышленникам грозит уголовное преследование по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге и т.д., совершённое из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры».