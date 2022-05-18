Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM Таможенные службы Северо-Запада России в 2021 году изъяли из оборота более 700 кг наркотических веществ, при этом за первый квартал 2022 года удалось выявить и изъять еще более 80 кг наркотиков, которые пытались провезти через таможенную границу России.

Изъятые наркотики https://32.мвд. рф/

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 18 мая первый заместитель начальника Северо-Западной оперативной таможни Павел Терентьев.

По его словам, в рамках борьбы с контрабандой наркотиков в 2021 году было возбуждено 77 уголовных дел и изъято из оборота более 700 кг наркотических и психотропных, и более 80 кг сильнодействующих веществ.

«По итогам этого года, у нас возбуждено более 200 уловных дел, а из оборота изъято более 80 кг наркотических веществ», — добавил Терентьев.

Напомним, в апреле текущего года в Санкт-Петербурге возбужденно уголовное дело по факту ввоза на судне из Бельгии крупной партии наркотиков под видом зелёных бананов.

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