Омск, 18 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Перед судом предстанет жительница Омска, обвиняемая в убийстве сожителя. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в следственном управлении СКР по Омской области.

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В Омске завершено расследование уголовного дела против 50-летней женщины. Она обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По данным следствия, 16 декабря 2021 года в квартире на улице Волкова в Омске пьяная женщина нанесла ножевые ранения 40-летнему сожителю — инвалиду первой группы. Через некоторое время омичка позвонила матери сожителя и сообщила о случившемся.

В ходе следствия женщина заявила, что ранила мужчину случайно, так как «споткнулась, когда у неё в руке был нож». Однако по результатам следственного эксперимента и ситуационной экспертизы её доводы были опровергнуты.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области перед судом предстанет местный житель. Мужчину обвиняют в убийстве знакомого.

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