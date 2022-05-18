Омичку будут судить за жестокое убийство сожителя-инвалида
Омск, 18 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Перед судом предстанет жительница Омска, обвиняемая в убийстве сожителя. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в следственном управлении СКР по Омской области.
В Омске завершено расследование уголовного дела против 50-летней женщины. Она обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
По данным следствия, 16 декабря 2021 года в квартире на улице Волкова в Омске пьяная женщина нанесла ножевые ранения 40-летнему сожителю — инвалиду первой группы. Через некоторое время омичка позвонила матери сожителя и сообщила о случившемся.
В ходе следствия женщина заявила, что ранила мужчину случайно, так как «споткнулась, когда у неё в руке был нож». Однако по результатам следственного эксперимента и ситуационной экспертизы её доводы были опровергнуты.
Уголовное дело направлено в суд.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области перед судом предстанет местный житель. Мужчину обвиняют в убийстве знакомого.
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