Минск, 18 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. К рассмотрению уголовного дела против 12 человек, которые обвиняются в терроризме и других преступлениях против общественного порядка и государства, приступил Гродненский областной суд. Об этом 18 мая сообщает агентство БелТА.

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Отмечается, что главного фигуранта уголовного дела обвиняют по 12 статьям уголовного кодекса Белоруссии, из которых шесть за особо тяжкие преступления и одно предусматривает высшую меру наказания (расстрел или пожизненное лишение свободы).

При этом отмечается, что в рассматриваемом уголовном деле более 65 томов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее закон о возможности смертной казни за попытку совершения теракта подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.