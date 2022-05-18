Москва, 18 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Ещё 76 украинских пунктов управления уничтожили российские ракетные войска и артиллерия в ходе специальной операции. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 18 мая на брифинге.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Он уточнил, что поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях.

В числе поражённых подразделений — украинская батарея гаубиц М777 производства США калибра 155 мм в районе населённого пункта Подгорное.

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