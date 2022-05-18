Вашингтон, 18 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В последнем обновлении платформера Psychonauts 2 от студии Double Fine Productions появились субтитры на русском языке. Об этом 18 мая пишет «Канобу».

Игра Psychonauts 2

Помимо реплик в игре на русский язык переведён и интерфейс. Как отмечает СМИ, пользователи сообщают, что патч с локализацией уже доступен для загрузки.

ИА REGNUM напоминает, что релиз Psychonauts 2 состоялся в августе 2021 года. Игра была тепло встречена прессой, оценка на Metacritic версии для Xbox One, персональных компьютеров и Xbox Series X/S имеют 91, 89 и 87 баллов из 100, соответственно.